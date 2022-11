Turchia: Svezia e Finlandia non hanno fatto abbastanza per entrare nella Nato

Svezia e Finlandia hanno fatto dei passi verso l'adesione alla Nato ma non è sufficiente. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, come riporta Trt, in riferimento alle richieste di Ankara ai Paesi scandinavi riguardo a un distanziamento dal terrorismo, e l'estradizione di alcuni sospetti militanti, per ottenere il via libera della Turchia all'adesione alla Nato.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra esperti a Stoccolma, ha aggiunto Cavusoglu. Il premier svedese Ulf Kristersson è in questo momento ad Ankara a colloquio col presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Svezia: manterremo promesse fatte alla Turchia

"La Svezia onorerà gli impegni presi con la Turchia". Lo ha affermato il premier svedese Ulf Kristersson, come riporta Anadolu, in riferimento alle richieste delle autorità turche rispetto a un distanziamento dal terrorismo, e l'estradizione di alcuni militanti, in cambio della ratifica ai protocolli di adesione alla Nato di Stoccolma. "La Svezia comprende che la Turchia è in guerra con l'organizzazione terroristica del Pkk", ha aggiunto Kristersson durante una conferenza stampa ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.