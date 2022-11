Ucraina: Kiev rischia il blackout totale, 'vogliono un genocidio energetico'

E' allarme a Kiev a causa dei bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche. Il sindaco Vitaliy Klitschko non esclude la possibilità di un blackout totale nella capitale ucraina a causa della mancanza di elettricità, riscaldamento, acqua, comunicazioni e invita i residenti a fare scorte di cibo o trasferirsi temporaneamente fuori città.

"Siamo onesti: la Federazione russa sta cercando di commettere un genocidio energetico, ma Kiev e l'Ucraina resisteranno", scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "il piano di protezione è semplice" e prevede "difesa aerea, protezione degli impianti infrastrutturali, ottimizzazione dei consumi". Podolyak ha poi spiegato che lo "Stato" ucraino "affronta efficacemente queste sfide" e che si "lavora ad una soluzione insieme ai partner".

Secondo il Nyt, la città avrebbe iniziato a pianificare l'evacuazione dei 3 milioni di residenti. I russi accusano gli ucraini di avere danneggiato con un razzo la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, nella regione di Kherson, senza causare danni importanti. Kerson sarebbe senza elettricità per un attacco alle reti elettriche.

L'ipotesi di un'evacuazione di massa viene però esclusa, almeno per ora. La situazione a Kiev è sotto controllo, e al momento non c'è motivo di considerare un'evacuazione di emergenza della popolazione della capitale ucraina. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento di sicurezza municipale presso l'amministrazione statale della città di Kiev, Roman Tkachuk, citato da Ukrinform. "Al momento non c'è motivo di parlare di evacuazione", ha detto Tkachuk. "Il sistema di protezione civile deve essere preparato per varie opzioni, ma questo non significa che ora ci stiamo preparando a lanciare un'evacuazione. Per reagire nel modo giusto, dobbiamo avere un piano per tutti gli scenari possibili", ha aggiunto.

Intanto a restare al buio e senz'acqua è Kherson. "Kherson è attualmente senza elettricità e acqua a seguito di un attacco delle forze ucraine alle linee elettriche", denunciano le autorità dell'occupazione russa. "A seguito di un attacco terroristico, organizzato dalla parte ucraina, tre tralicci di cemento che trasportavano linee ad alta tensione sono stati danneggiati sull'asse Berislav-Kakhovka".

I russi accusano gli ucraini di avere "danneggiato" con un razzo la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, nella regione di Kherson. "Sei razzi Himars sono stati usati in un attacco alle 10 di oggi. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto cinque razzi e uno ha colpito la diga di Kakhovka, danneggiandola", ha detto ai giornalisti un rappresentante dei servizi di emergenza, riporta Interfax.

Agenzia ANSA Biden chiede a Zelensky di non escludere negoziati con Putin - Politica Secondo il Washington Post, gli Usa sanno che lo zar non vuole la pace, ma temono l'effetto della posizione di Kiev sul sostegno internazionale alla sua causa (ANSA)

Il consigliere per la Sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, è impegnato da qualche mese in conversazioni segrete con i suoi omologhi russi. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal citando in particolare colloqui con Yuri Ushakov, il consigliere di Vladimir Putin per la politica estera.