La sfida delle elezioni di Midterm, tra Stati in bilico e la rincorsa repubblicana

Martedì 8 novembre negli Stati Uniti si vota per le elezioni di medio termine, ma 39 milioni hanno già usato il voto anticipato, superando forse il record del 2018. Si svolgono ogni quattro anni a metà del mandato presidenziale e i cittadini americani sono chiamati a rinnovare gran parte del Congresso, determinando così il destino dell'agenda della Casa Bianca nei due anni successivi, prima delle nuove elezioni presidenziali.

In particolare con le Midterm si vota l'intera Camera dei Rappresentanti (435 deputati) e un terzo del Senato (35 senatori su 100). Nel caso della Camera bassa il voto riflette di più la volontà popolare, con ogni Stato che elegge un numero di deputati proporzionale alla sua popolazione (in testa c'è la California con 53 rappresentanti eletti). Per la Camera alta invece ogni Stato (anche in date differenti) elegge due senatori. Per le Midterm in molti Stati Usa si va alle urne anche per rinnovare le assemblee elettive, eleggere i governatori (in 36 Stati su 50) ed esprimersi su una serie di referendum.

Attualmente entrambi i rami del Congresso sono a maggioranza democratica: 50 a 50 al Senato (ma il voto della vicepresidente Kamala Harris spezza la parità a favore dei dem) e 222 a 212 alla Camera (un seggio è vacante). Una situazione frutto delle elezioni di metà mandato del 4 novembre 2018, quando alla Casa Bianca c'era Donald Trump. I repubblicani sono proiettati verso la riconquista della Camera mentre al Senato l'esito è appeso ad alcune sfide in bilico in Stati 'battleground'. Di grande significato politico anche alcuni duelli per la carica di governatore.

Ecco le competizioni principali delle elezioni dell'8 novembre.

* GEORGIA - Per il Senato i riflettori sono puntati sulla sfida tutta afroamericana fra il democratico Raphael Warnock, pastore della chiesa battista Ebenezer di Atlanta (dove ha ereditato il pulpito di Marther Luther King) e il repubblicano trumpiano Herschel Walker, ex giocatore di football anti-abortista accusato da due donne di averle spinte a interrompere le loro gravidanze pagando con assegni salati. Altra battaglia cruciale è quella per il ruolo di governatore, per il quale la democratica Stacey Abrams sfida di nuovo Brain Kemp.

* PENNSYLVANIA - Il seggio in Senato se la contendono il candidato appoggiato da Donald Trump, il medico star tv Mehmet Oz ('Dr Oz'), e il vice governatore democratico John Fetterman, il 'gigante buono' colpito da un ictus nei mesi scorsi. Per il titolo di governatore la sfida è fra il senatore statale di destra Doug Mastriano, trumpiano di ferro, e l'attorney general democratico Josh Shapiro, che corre impegnandosi a difendere la democrazia e i diritti di voto.

* NEVADA - La sfida ravvicinata al Senato è fra la democratica Catherine Cortez Masto, la prima latina eletta in Senato nella storia americana, e il repubblicano appoggiato da Trump e sostenitore delle elezioni rubate del 2020 Adam Laxalt. Decisivo il voto degli ispanici.

* ARIZONA - Il duello principale è per il ruolo da governatore fra la democratica Katie Hobbs e la repubblicana Kari Lake, ex star del piccolo schermo da alcuni definita una 'Trump donna'. La repubblicana Blake Masters si scontra per un posto in Senato con Mark Kelly, l'ex astronauta della Nasa marito della deputata Gabby Giffords.

* OHIO - La battaglia all'ultimo voto per il Senato è fra il deputato democratico Tim Ryan e il finanziere repubblicano JD Vance, salito alle cronache per il suo libro divenuto poi un film su Netflix 'Hillbilly Elegy'. Vance per molto tempo è stato identificato come un 'never Trumper' - mai con Trump - ma di recente è tornato sui suoi passi e ha sposato le sue teorie.

* WISCONSIN - A contendersi il seggio per il Senato sono il repubblicano Ron Johnson, che ha votato contro la certificazione della vittoria elettorale del 2020 di Joe Biden, e la dem Mandela Barnes, definita dai conservatori di estrema sinistra.

* NEW YORK - Nella roccaforte blu dell'Empire State la governatrice uscente Kathy Hochul è in affanno contro Lee Zeldin, il rivale repubblicano trumpiano.