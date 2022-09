Ucraina, l'affondo di Medvedev: "La Russia ha il diritto di usare armi nucleari"

"La Russia ha il diritto di utilizzare armi nucleari, se necessario, in base alla dottrina nucleare": lo afferma, citato dalla Tass, il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, ed ex presidente della Federazione, Dmitry Medvedev. La Russia - ha aggiunto - "farà tutto il possibile per impedire ai vicini ostili, come l'Ucraina, di acquistare armi nucleari".