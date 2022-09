Un biglietto tra i fiori sulla bara, forse è di Re Carlo

Tra i fiori deposti sulla bara della Regina è stato notato un biglietto con la scritta 'In amorevole e devota memoria': il particolare ha toccato la fantasia del popolo dei social, secondo Google Trends infatti sta crescendo in questi minuti la ricerca 'Che cosa dice il biglietto sulla bara della Regina?'. Lo riferisce Graziadaily online sottolineando che chi ha assistito ai funerali della Principessa Diana ricorderà il momento toccante in cui tra i fiori fu visto un biglietto di Harry e William, con la scritta 'mamma'.

Secondo i corrispondenti di Corte, quello sulla bara di Elisabetta II sarebbe un messaggio di Re Carlo. Alcuni hanno affermato invece che la scritta recita: 'In amorevole memoria, Lilibet', motivo per cui inizialmente alcuni hanno pensato che potesse essere un dolce biglietto della figlia di Harry, Lilibet, che prende il nome dalla sua bisnonna.