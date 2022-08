Ucraina, bombe sfiorano Zaporizhzhia. Controffensiva Kiev a Kherson

L'Ucraina ha avviato una controffensiva nella regione di Kherson, nel sud del Paese mentre continuano le accuse incrociate riguardo ad attacchi militari a rischio intorno alla centrale e di Zaporozhzhia. Le forze ucraine stanno sparando "molto vicino" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e i colpi hanno raggiunto il tetto di una struttura dell'impianto. A denunciarlo sono le forze russe che controllano l'area della centrale, citate da Interfax

Ucraina: Zaporizhzhia sotto attacco aspettando l'Aiea

In base ai rapporti, il 109/esimo reggimento dell'autoproclamata repubblica di Donetsk (Dpr) delle forze di invasione russe si è ritirato dalle sue posizioni di difesa nella regione di Kherson, mentre un'unità d'assalto aereo russa che doveva sostenere il reggimento sarebbe fuggita dal campo di battaglia, secondo quanto riferisce Ukrinform.

Agenzia ANSA Kiev annuncia una controffensiva sul fronte sud a Kherson - Europa Comando militare: 'Forze filo-russe in ritirata nella regione' (ANSA)

Comntinua intanto il rimpallo di accuse sulla centreale nucleare più grande d'Europa. Le forze russe nel pomeriggio hanno denunciato che le forze ucraine stanno sparando "molto vicino" alla centrale di Zaporizhzhia e i colpi hanno raggiunto il tetto di una struttura dell'impianto.

Agenzia ANSA Ucraina: bombe russe sfiorano Zaporizhzhia, 10 feriti - Mondo Sindaco Enerhodar, così Mosca 'elabora' scenario per visita Aiea (ANSA)

TEAM AIEA A ZAPORIZHZHIA IN SETTIMANA

Una missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia entro la fine di questa settimana. Lo ha annunciato il direttore generale dela stessa Aiea, Rafael Grossi "Il giorno è arrivato - ha scritto Grossi su Twitter -. la Missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e d'Europa". Grossi si è detto "orgoglioso di guidare questa missione, che arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) alla fine di questa settimana", e pubbli a una foto del gruppo di 13 persone della missione, con indosso una divisa dell'Aiea.

ANSA.it Ispettori dell'Aiea pronti per la missione a Zaporizhzhia - Foto del giorno Attesi entro questa settimana alla centrale (ANSA)



La situazione nella centrale ucraina di Zaporizhzhia, in mano alle forze di invasione russe, è da giorni al centro di tensioni fra Mosca e Kiev. "Sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia il regime di Kiev sta facendo terrorismo nucleare", ha detto ieri la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, precisando che terrorismo nucleare "può essere fatto non solo da coloro che possiedono armi nucleari o bombe sporche, ma anche nel modo in cui vediamo ora". La portavoce ha sottolineato che la Russia "spera che la visita degli ispettori dell'Aiea alla centrale nucleare abbia finalmente luogo, nonostante l'influenza distruttiva di Kiev".

Kuleba: 'La missione dell'Aiea e' la piu' difficile nella sua storia'

Forti esplosioni e spari intanto sono stati sentiti anche a Melitopol, temporaneamente occupata dalle forze russe. Lo ha riferito il sindaco Ivan Fedorov. "In questo momento, sentiamo gli spari e le esplosioni del nemico nella parte settentrionale di Melitopol, vicino alla scuola professionale n. 24. Sono così rumorosi che possono essere ascoltati anche nei villaggi vicini di Tambovka e Myrne", ha scritto.

Agenzia ANSA Caccia russi colpiscono Ucraina da spazio aereo Bielorussia - Mondo Caccia russi sono entrati ieri sera nello spazio aereo della Bielorussia e hanno lanciato almeno cinque missili contro il territorio ucraino: lo ha reso noto su Telegram il gruppo di monitoraggio filo-ucraino Belaruski Hajun, secondo quanto riferisce Ukrin... (ANSA)

VON DER LEYEN, L'UCRAINA DEVE VINCERE LA GUERRA, NON PUTIN

"All'inizio di quest'anno, Russia e Cina hanno apertamente dichiarato una 'partnership illimitata'. E solo poche settimane dopo la Russia ha lanciato la sua guerra contro l'Ucraina. Il messaggio non potrebbe essere più esplicito. Se vogliamo preservare i principi fondamentali, come l'autodeterminazione e l'inviolabilità dei confini, Putin non può vincere questa guerra: l'Ucraina deve vincere questa guerra". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intervenendo allo Strategic Forum di Bled, in Slovenia, che quest'anno si riunisce all'insegna del tema 'The Rule of Power or the Power of Rules?'.