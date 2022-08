Borrell, ora è il momento di addestrare gli ucraini

I Paesi dell'Unione Europea "hanno discusso l'ipotesi di una missione di addestramento per le forze ucraine sin da prima della guerra: ora è il momento di agire". Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera Ue, aprendo la riunione informale di minidtri dellla Difesa a Praga. "Certo, la Russia non sarà contenta, come non è contenta del fatto che già forniamo all'Ucraina aiuti militari", ha aggiunto Borrell, sottolineando che "la situazione sul terreno per l'Ucraina è ancora molto cattiva, ha bisogno del nostro sostegno". "Qui a Praga oggi non si deciderà niente, poiché si tratta di un vertice informale, ma credo che si debba avere un accordo politico, i dettagli potranno venire dopo. Ma spero che potremo avere la luce verde politica", ha aggiunto

Il ministro della Difesa del Lussemburgo, Francois Bosch, ha precisato che "dobbiamo decidere quale sia il modo migliore per aiutare l'Ucraina", perché "forse una missione di addestramento europea non è il metodo più veloce per addestrare le forze ucraine, si può farlo meglio a livello bilaterale: ora ne discuteremo". Il suo omologo irlandese, Simon Coveney, ha detto da parte sua che "l'Irlanda sostiene in linea di principio la missione di addestramento. Speriamo ora di dare mandato all'Ue perché metta sul tavolo una proposta, in modo che vi sia un processo più coordinato e strutturato a livello europeo, dato che l'addestramento avviene già ora a livello bilaterale con alcuni Paesi membri".