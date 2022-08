Ciad: il presidente vola in Qatar per possibile accordo pace

(ANSA) - NDJAMENA, 05 AGO - Il generale Mahamat Idriss Déby Itno, a capo della giunta militare del Ciad, è decollato oggi alla volta del Qatar per chiudere un possibile accordo di pace con i ribelli, in un passaggio chiave per il ripristino del governo civile. Lo ha annunciato l'ufficio presidenziale.

L'aereo con il generale a bordo è partito dall'aeroporto della capitale Ndjamena in tarda mattinata. Diplomatici e negoziatori a Doha avevano detto in precedenza che Déby e i gruppi di opposizione avrebbero firmato un accordo lunedì, spianando la strada alla partecipazione al dialogo nazionale inclusivo anche da parte dei ribelli nel futuro del Paese africano. (ANSA).