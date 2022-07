In Austria niente quarantena ma Ffp2 per i positivi

Il governo austriaco ha annunciato un radicale cambiamento di rotta nella gestione della pandemia. Chi è positivo al coronavirus non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa indossando però la mascherina Ffp2. In mattinata la commissione d'esperti ha approvato la bozza dell'ordinanza, scrive il quotidiano Der Standard sul suo portale news.

Le nuove misure entreranno in vigore il primo agosto.

Non sono previste regolamentazioni regionali, per questo motivo la fine della quarantena riguarderà anche la capitale Vienna, che finora ha sempre seguito una linea più rigida rispetto agli altri laender.