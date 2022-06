Biden: 'Legge sulle armi più significativa in ultimi 30 anni'

"Questa è la legge più significativa sulle armi degli ultimi 30 anni". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden firmando la legge per una stretta sulle armi. "Voglio ringraziare le famiglie delle vittime da Columbine a Sandy Hook a Uvalde. Niente potrà colmare il loro vuoto, ma hanno aperto la strada per arrivare a questo punto", ha aggiunto. "Oggi per la prima volta stiamo facendo qualcosa di concreto, c'è ancora molto lavoro da fare e non mollerò, ma questa è una giornata storico". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden firmando la legge per una stretta sulle armi.