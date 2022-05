Ue: sanzioni a Russia, nel pomeriggio riunione ambasciatori 27

La riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper) è stata convocata per oggi, nel primo pomeriggio. Si tratta dell'ultimo incontro degli sherpa prima del vertice europeo straordinario che si terrà lunedì e martedì.

E sul tavolo della riunione ci sarà la bozza delle conclusioni del Consiglio europeo e il dossier del sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. Al momento, nel testo delle conclusioni non c'è alcun riferimento alle sanzioni e all'embargo al petrolio e, formalmente, il tema non è inserito negli ordini del giorno del summit dei leader. Ma l'Ue in queste ultime ore ha accelerato per trovare un compromesso che preveda l'esenzione dell'oleodotto Druzhba dall'embargo al petrolio, che porta greggio innanzitutto all'Ungheria.