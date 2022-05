Borrell, se russi hanno perso 15% truppe è record mondiale

"Se è vero che la Russia ha perso il 15% delle truppe all'inizio della guerra, questo è un record mondiale per un esercito che ha invaso un altro Paese".

Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell al termine del consiglio Difesa Ue.



"Sono sicuro che la Svezia e la Finlandia nella loro richiesta di adesione alla Nato riceveranno un forte sostegno da tutti i Paesi Ue perché ciò aumenta la sicurezza e ci rende più forti". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell prima della riunione dei ministri della Difesa dell'Ue al quale parteciperanno anche il titolare della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov e il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana. Sulla posizione della Turchia su Svezia e Finlandia, Borrell ha sottolineato: "Sono sicuro che il Consiglio Atlantico supporterà il più possibile" l'adesione dei due Paesi e "so che la Turchia ha avanzato qualche obiezione ma la Nato sarà in grado di superarle".