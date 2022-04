La guerra in Ucraina, il coinvolgimento dell’Ue e le implicazioni in Germania e in Italia. Di questo si parlerà oggi alle 15 in un nuovo appuntamento dei Forum ANSA. Ospite negli studi dell’Agenzia l’ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling, che sarà intervistato dal direttore Luigi Contu, dal responsabile della redazione Esteri Luigi Ambrosino e, in collegamento da Berlino, dalla corrispondente dell’ANSA Rosanna Pugliese.

LA DIRETTA