++ Ucraina: Oim, oltre 12 mln sono fuggiti dalle loro case ++

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - "Più di 12 milioni di persone sono fuggite dalle loro case in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio". Lo ha detto al Consiglio di Sicurezza Onu il capo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Antonio Vitorino. (ANSA).