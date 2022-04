REPORTAGE - Shevchenkove, l'ultimo villaggio sul fronte Sud

Shevchenkove è un gruppo di case distrutte sulla linea del fronte, un avamposto a una trentina di chilometri da Kherson, la città che potrebbe cambiare il corso degli eventi del fronte meridionale della guerra russa in Ucraina. A vivere sotto i colpi quotidiani dell'artiglieria sono rimasti pochi pensionati troppo testardi per ascoltare le richieste dell'esercito di andar via. Dei 3.500 abitanti, registrati al censimento del 2020 a Shevchenkove non ne è rimasto praticamente nessuno, tutti sono ormai a Odessa o fuggiti verso l'Europa.

Sulla piazza della piccola chiesa dedicata a Ioan Zlatoust, il nome in slavo antico di San Giovanni Boccadoro, è caduta una grandine di schegge di ferro, pezzi delle munizioni a grappolo che hanno dilaniato le costruzioni circostanti lasciando solo qualche brandello di muro. I soldati si muovono su percorsi tracciati col gesso per evitare le mine lasciate nelle abitazioni abbandonate. "Il 4 di marzo russi sono entrati nel villaggio", spiega Iury, uno dei soldati del posto di guardia dell'esercito ucraino, lo stesso giorno tre persone hanno perso la vita sotto i bombardamenti che sostenevano l'avanzata delle truppe di Mosca che in quei giorni sono arrivati a lambire la periferia di Mykolaiv. "I russi hanno controllato gli uomini locali alla ricerca di tatuaggi patriottici o simboli nazisti e perquisito le case di chi era rimasto", spiega Tamara, una degli abitanti scappati ieri sera dopo l'ultimo bombardamento mentre al telefono chiede al soldato notizie sulle condizioni del suo negozio di alimentari lasciato incustodito. Del sindaco Oleg Pilipenko invece non si hanno notizie dal 10 marzo: "Alcuni uomini armati l'hanno portato via mentre consegnava il pane in un insediamento poco più a sud", spiega uno dei soldati accampati in una vecchia cisterna agricola.

L'occupazione russa di Shevchenkove è durata solo pochi giorni, l'offensiva ucraina a difesa della regione di Mykolaiv, guidata dal generale Dmytro Marchenko, ha riportato il villaggio, ormai fantasma, sotto il controllo di Kiev il 18 marzo. Poche centinaia di metri a piedi nelle trincee e siamo già formalmente nella regione di Kherson, tra i sacchi di sabbia si intravede il villaggio di Posad-Pokrovske, tutt'ora sotto controllo dell'esercito russo. Visibile all'orizzonte un'area di servizio della Shell sembra essere il posto da cui arrivano a ritmo continuo colpi di artiglieria. Nonostante tra i due villaggi non ci sia più che qualche centinaia di metri da Posad-Pokrovske non si hanno notizie da quasi un mese, l'ufficiale dell'esercito spiega che dai loro rilevamenti sembra che tutte e tre le scuole siano distrutte e che i russi si siano accampati nel palazzo comunale, degli abitanti non si sa nulla.

La linea dell'orizzonte è coperta di colonne di fumo, si alzano da Oleksandrivka, una cittadina a sud sulla linea della costa dove gli ucraini hanno respinto un assalto di una brigata meccanizzata "arrecando danni sostanziali a oltre una decina di mezzi corazzati", informano dallo stato maggiore dell'esercito. A separare le truppe asserragliate a Oleksandrivka da Kherson poco più di trenta chilometri, ma fatti di acquitrini provenienti dalle foci del fiume Dnepr. Trenta chilometri però che possono cambiare il corso di questa guerra, una 'Caporetto' russa a Kherson infatti spezzerebbe l'asse meridionale delle forze d'occupazione permettendo a Kiev di tornare sul mare d'Azov.