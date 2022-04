Qui Berlino, Baerbock: ora armi pesanti a Kiev

"L'Ucraina ha bisogno di armi pesanti. Non è tempo di pretesti, servono creatività e pragmatismo". Le parole della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, pronunciate oggi a Lussemburgo, segnano una nuova svolta nella politica della Germania di fronte alla guerra di Putin. E l'appello viene rilanciato a Berlino anche dal vicecancelliere Robert Habeck. Segno che la pressione ucraina sta facendo effetto: è di ieri l'ultima richiesta di Vladimir Klitschko, fratello del sindaco di Kiev, che, parlando in video durante una manifestazione, ha ribadito ai tedeschi: "all'Ucraina servono più armi, fate pressione sul vostro governo".

Fra le novità dell'inizio della settimana, anche l'assunzione della giornalista russa no-war, Marina Ovsjannikova, nella testata di Axel Springer Die Welt. "La mia vita è divisa fra un prima e un dopo. I principi morali erano a un certo punto più importanti del benessere, la libertà dell'anima più di una vita regolare. La guerra in Ucraina è stata il punto di non ritorno, il punto in cui non era più possibile tacere", ha scritto nel suo primo articolo per la testata tedesca la coraggiosa reporter, che aveva interrotto il telegiornale russo per protestare contro la guerra. Marina Ovsjannikova racconta di essere adesso "sottoposta a incredibili molestie" nei social.

"Gli ucraini mi considerano un'agente del FSB, i russi scrivono che sono una traditrice che lavora per i servizi britannici. Tutti cercano motivazioni nascoste e le più incredibili teorie del complotto. Nessun vuole credere che la mia sia stata solo la protesta emotiva di una cittadina".

"I russi hanno paura", è il titolo del testo, nel quale pur raccontando dei tanti che si fanno avanti contro la guerra con coraggio, riferisce anche del fatto che "tanti giovani non partecipano ai sondaggi" per paura di ritorsioni. Per il direttore Ulf Poschardt, la visibilità che le darà il giornale potrebbe migliorare la situazione della sicurezza della Ovsjannikova, che lavorerà come corrispondente dalla Russia per la Germania.