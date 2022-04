USA, L'ORDINE DI BRUTALIZZARE I CIVILI UCRAINI È DI PUTIN

(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - Il piano di "terrorizzare" e "brutalizzare" i civili in Ucraina arriva dai "più alti livelli" del Cremlino, fino a Vladimir Putin. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "La questione dei crimini di guerra e delle atrocità in Ucraina" ricade sul "Cremlino e sul presidente russo". (ANSA).