Eliseo 2022: Le Pen, multeremo chi indossa il velo

(ANSA) - PARIGI, 07 APR - Marine Le Pen, la candidata alle presidenziali francesi che ha promesso di vietare l'uso del velo negli spazi pubblici, ha affermato che intende sanzionare con una "multa" chi lo indosserà. "Verrà inflitta una contravvenzione così come accade per il divieto di circolare senza la cintura di sicurezza. Mi sembra che la polizia riesca molto bene a fare applicare questa misura", ha affermato la candidata del Rassemblement National, intervistata da radio RTL a tre giorni dal voto per l'Eliseo . (ANSA).