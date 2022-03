Cremlino, Mosca e Washington dovranno parlare di stabilità

Prima o poi Mosca e Washington dovranno parlare di questioni di stabilità strategica. E' importante per tutto il mondo. Lo afferma il Cremlino citato dalla Tass.

Gli insulti personali rivolti dal presidente Usa Joe Biden al presidente russo Vladimir Putin danneggiano le relazioni bilaterali, ma il dialogo russo-statunitense è necessario in ogni caso, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, citato dalla Tass. "Gli insulti personali non possono non lasciare il segno nelle relazioni tra i capi di stato. Soprattutto gli insulti personali, che in generale non dovrebbero avere posto nella retorica del capo di stato". "Naturalmente, questo fattore ha un impatto negativo", ha aggiunto Peskov. Tuttavia "il dialogo tra la Russia e gli Stati Uniti è necessario in ogni caso". "È necessario non solo nell'interesse dei nostri due paesi, ma anche nell'interesse del mondo intero. In un modo o nell'altro, prima o poi dovremo parlare delle questioni di stabilità, sicurezza e così via", ha dichiarato.