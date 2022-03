Nelle slide presentate dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al vertice di Versailles, a quanto si apprende, è previsto che la fine della dipendenza energetica dell'Ue dalla Russia (il 'phase out') si concretizzi entro il 2027. "Siamo troppo dipendenti dalla Russia, in particolare sul gas. Dobbiamo diversificare le forniture, puntando in particolare al gnl. Dobbiamo aumentare la condivisione delle rinnovabili", ha twittato von der Leyen dal vertice.