VW e Ikea, stop produzione in Russia, Intesa valuta la sua presenza

Volkswagen chiude la produzione in Russia. Lo ha comunicato il gruppo in una nota da Wolfsburg. "A causa della guerra condotta dalla Russia il presidio del gruppo ha deciso di fermare la produzione di veicoli in Russia". Anche le esportazioni "verranno stoppate con effetto immediato". Anche Ikea ha annunciato il bloccp della produzione in Russia e Bielorussia. Una decisione che interessera' circa 15.000 dipendenti.

Intesa ha intanto annunciato che la sua presenza in Russia "è oggetto di valutazione strategiche". Ca' de Sass opera in Russia attraverso Banca Intesa che conta 28 filiali ed oltre 900 dipendenti.

"Condanniamo - ha affermato un portavoce di Intesa - totalmente quanto sta accadendo e siamo impegnati ad aiutare tutte le nostre persone in Ucraina fornendo accoglienza, nei Paesi in cui operiamo, ai colleghi ucraini".