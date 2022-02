Pechino: Putin e Xi si incontrano e attaccano gli Usa 'destabilizzano Europa e Asia'

In occasione dell'incontro a Pechino tra Vladimir Putin e Xi Jinping, Cina e Russia hanno firmato una dichiarazione congiunta per denunciare l'influenza americana definita "destabilizzatrice" in Europa e Asia.

Nel documento i due Paesi si oppongono ad una eventuale futura espansione della Nato in Europa e denunciano "l'influenza negativa per la pace e la stabilità della regione la strategia degli Stati Uniti nell'indo-pacifico", dicendosi "preoccupati" per la creazione nel 2020 di Aukus, l'alleanza militare tra Usa, Gran Bretagna e Australia.

Le relazioni con la Cina sono di una qualità "senza precedenti", ha detto Putin. "Per quanto riguarda le nostre relazioni bilaterali sono progredite in uno spirito di amicizia, di partenariato strategico. Hanno acquisito un carattere davvero senza precedenti", ha detto il presidente russo, secondo quanto riferito dalla tv russa.