Atterrano a Kiev le armi Usa, anche Londra si schiera

Gli Usa hanno inviato un nuovo carico di aiuti militari all'Ucraina, tra cui munizioni. Un aereo cargo statunitense è atterrato la notte scorsa a Kiev con 90 tonnellate di materiali: lo ha annunciato l'ambasciate statunitense in Ucraina su Twitter. Lo riferisce la Tass. "Il primo carico per l'assistenza all'Ucraina recentemente deciso dal presidente Biden è arrivato stasera. Il carico include circa 90 tonnellate di materiali letali, tra cui munizioni per i difensori dell'Ucraina in prima linea", scrive l'ambasciata, ricordando che lo scorso anno gli Usa hanno fornito aiuti militari per oltre 650 milioni di dollari.



Anche la Gran Bretagna si schiera: il ministro della Difesa Wallace riceverà a Londra il collega russo Shoigu.



Il ministero degli Esteri tedesco starebbe lavorando a un piano di evacuazione dei dipendenti dell'ambasciata tedesca da Kiev, nel caso di un'ulteriore escalation provocata dalla Russia in Ucraina. È quello che scrive la Bild. Il tabloid afferma che gli Usa sono in una fase già "più concreta" e dovrebbe iniziare l'evacuazione della loro sede diplomatica già lunedì.