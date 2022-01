Nasce il Premio America Giovani per i neolaureati italiani

Nasce il Premio America Giovani al talento universitario: un riconoscimento della Fondazione Italia USA per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, destinato alle più alte personalità di chiara fama internazionale, il suo obiettivo è di valorizzare ogni anno mille talenti italiani con percorso universitario di eccellenza, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro.

I vincitori verranno selezionati dalla Fondazione tramite la banca dati delle università italiane e non sono possibili autocandidature. Ed oltre al diploma di premiazione, che verrà consegnato in una cerimonia a Roma presso la Camera dei Deputati, i giovani riceveranno una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del nuovo master online della Fondazione "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy".

Il master, che si svolge in collaborazione con Agenzia ICE e GEDI Gruppo Editoriale che commissionano il project work, ed è diretto dall'ex ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Stefania Giannini con la partecipazione di numerosi docenti di fama internazionale, opera nell'ambito del programma accademico delle Nazioni Unite, UNAI - United Nations Academic Impact, del quale la Fondazione Italia USA fa parte.

Il suo scopo è costruire la preparazione a una conoscenza multidisciplinare che può essere applicata nelle aziende pubbliche e private, nelle multinazionali, nelle amministrazioni governative ed intergovernative, nelle organizzazioni internazionali. Per il 2022, inoltre, saranno bandite 200 borse di studio Next Generation, a copertura parziale, dirette a giovani laureati e laureandi, per favorire l'internazionalizzazione e fornire loro un supporto diretto.

Il ministro dell'Università Maria Cristina Messa, in un messaggio agli studenti del master, ha auspicato che "questa esperienza formativa contribuisca a formare menti aperte, visionarie, coraggiose, capaci di scuotere e rinnovare ancor più in positivo l'immagine del nostro Paese nel mondo. Il contributo dei giovani è fondamentale. A loro spetta il compito di immaginare, realizzare e promuovere l'Italia del futuro".