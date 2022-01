Xi, cooperazione e solidarietà unici mezzi contro il Covid

(ANSA) - PECHINO, 17 GEN - Il presidente cinese Xi Jinping sollecita la "solidarietà e la cooperazione della comunità internazionale" per debellare la pandemia del Covid-19. Xi, parlando alla sessione speciale alla riunione virtuale del World Economic Forum del 2022, ha aggiunto che "i fatti hanno dimostrato ancora una volta che in mezzo ai torrenti furiosi di una crisi globale, i Paesi non viaggiano separatamente su circa 190 piccole imbarcazioni, ma sono piuttosto tutti su una nave gigante su cui ruota il nostro destino comune". A tale scopo , Xi ha citato la necessità di lavorare al "vero multilateralismo", nonché "all'apertura e non alla chiusura".

