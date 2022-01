Djokovic, violato l'isolamento per l'intervista all'Equipe

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Dopo aver scoperto di essere positivo al Covid, il 18 dicembre scorso Novak Djokovic ha violato l'isolamento previsto incontrando a Belgrado giornalisti dell'Equipe per un'intervista. Lo ha ammesso lo stesso tennista serbo su Instagram. "Non volevo deludere il giornalista, ma mi sono assicurato di mantenere il distanziamento sociale e di indossare una mascherina, tranne quando mi hanno fotografato.

Dopo l'intervista sono tornato a casa per il previsto periodo di isolamento, ma ripensandoci è stato un errore di giudizio e ammetto che avrei dovuto riprogrammare l'impegno", ha scritto Djokovic. (ANSA).