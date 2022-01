Covid: Regno Unito, continua la discesa dei contagi

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Prosegue per il quinto giorno di fila il calo dei contagi nel Regno Unito, dopo il record di oltre 200mila registrato martedì. I nuovi casi sono 141.472, circa cinquemila in meno rispetto a ieri. Lo indica il bollettino delle autorità sanitarie di Londra, secondo cui i morti nelle ultime 24 ore sono stati 97, anch'essi in calo rispetto ai 313 di ieri, quando erano state superate le 150mila vittime in totale. (ANSA).