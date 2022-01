Covid: Israele, 'da mezzanotte niente più Paesi rossi'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 GEN - "Dalla mezzanotte di oggi per quanto ci riguarda non ci sono più 'Paesi rossi' ": lo ha annunciato ai media locali il direttore del ministero della sanità israeliano Nachman Ash. Si riferiva alla grande diffusione registrata ormai in Israele dalla variant Omicron.

"Il tasso R di contagio - ha spiegato - è giunto a 2. Ieri abbiamo avuto 16 mila contagi, fra tre giorni saranno 30 mila, fra una settimana 50 mila". In questa situazione la categoria dei 'Paesi rossi' viene dunque rimossa dal suo ministero, che tuttavia consiglia ancora agli israeliani di recarsi all'estero il meno possibile. (ANSAmed).