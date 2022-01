Covid: Francia, stato di emergenza sanitaria in Guadalupa

(ANSA) - PARIGI, 05 GEN - Il governo francese ha dichiarato oggi lo stato di emergenza sanitaria nei territori e nelle collettività d'oltremare di Guadalupa, Guiana francese, Mayotte, Saint-Martin e Saint-Barthélémy a causa di un "notevole aumento" dei casi di coronavirus dovuto alla variate Omicron. La decisione è contenuta in decreto presentato oggi al Consiglio dei ministri in cui si sottolinea che "l'attuale ondata epidemica di Covid-19 costituisce un disastro sanitario". La Riunione e la Martinica sono in stato di emergenza sanitaria dal 27 dicembre. (ANSA).