Borrell arrivato in Ucraina, visita per mostrare sostegno Ue

(ANSA) - KIEV, 04 GEN - Il capo della diplomazia europea Josep Borrell è arrivato in Ucraina per una visita volta a dimostrare il sostegno dell'Ue alle autorità di Kiev, al culmine della tensione con la vicina Russia.

"Di fronte al potenziamento militare della Russia, sono qui per mostrare il sostegno dell'Ue alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina", ha dichiarato Borrell su Twitter.

Accompagnato dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kouleba, Borrell si recherà nell'est del Paese, sulla linea di contatto con i separatisti filo-russi, con cui Kiev è in guerra dal 2014. Il capo della diplomazia europea andrà poi a Kiev per incontrare altri funzionari ucraini.

Il ministero degli Esteri ucraino ha affermato in una dichiarazione che la visita "mira a confermare il sostegno dell'Ue sullo sfondo delle azioni aggressive della Russia".

Secondo Kiev, Borrell discuterà anche con la sua controparte ucraina i mezzi per "dissuadere la Russia da ulteriori aggressioni, anche attraverso sanzioni economiche". (ANSA).