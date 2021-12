Di Maio a Tunisi, auspico pieno ristabilimento stato di diritto

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Gli incontri avuti oggi con il presidente della Repubblica tunisina e con il ministro degli Esteri si sono rivelati molto proficui perché hanno permesso di portare avanti e consolidare un dialogo mai interrotto con un Paese che per l'Italia è strategico, oltre che tradizionalmente amico". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in missione a Tunisi, dove in agenda ha anche un colloquio con il capo del Governo, Najla Bouden Romdhan.

"Ai miei interlocutori - ha spiegato il titolare della Farnesina - ho confermato che l'Italia guarda con interesse all'avvio di un percorso di riforme e scadenze politiche e costituzionali che dovrebbe auspicabilmente culminare in nuove elezioni legislative. Ho poi sottolineato l'importanza che il percorso avviato prosegua verso il pieno ristabilimento dello stato di diritto e della normalità democratica. Allo stesso tempo è importante che ciò avvenga attraverso un dialogo inclusivo, trasparente e sostanziale, con tutte le componenti politiche e sociali del Paese, assicurando il pieno rispetto dei diritti fondamentali e promuovendo la stabilità e la crescita economica".

"Sul fronte delle relazioni bilaterali, in particolare economico-commerciali, nel ribadire come la Tunisia sia un partner privilegiato dell'Italia anche grazie alla presenza di circa 800 imprese italiane, ho espresso l'auspicio che si possa ulteriormente rafforzare questo partenariato", ha concluso Di Maio. (ANSA).