Si lavora a volo speciale rientro italiani dal Sudafrica

L'Unità di Crisi della Farnesina e la rete diplomatico-consolare italiana in Sudafrica "stanno lavorando per l'allestimento, in tempi rapidi, di un volo commerciale" speciale Cape Town-Roma. Lo si legge sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Pretoria. Il volo "sarà operato" se si "raggiungerà un numero minimo di passeggeri", in deroga alla temporanea sospensione del traffico aereo dal Paese, ed il costo del biglietto, "in quanto operazione commerciale straordinaria, sarà a carico dei passeggeri". Potranno aderire "cittadini italiani residenti in Italia da prima del 26 novembre, figli minori, coniuge o parte di unione civile".