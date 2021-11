Gb: Johnson cita Peppa Pig di fronte a industriali, è polemica

Un discorso punteggiato di battute e invenzioni retoriche, in classico stile Boris Johnson; ma con un tasso di bizzarria che stavolta ha fatto storcere il naso a più d'uno. E' finita così per il premier Tory britannico nel tradizionale intervento dinanzi all'assemblea di industriali della Cbi, la Confindustria britannica, tenuta quest'anno nel nord dell'Inghilterra: intervento nel quale il capo del governo di Sua Maestà è arrivato a citare Peppa Pig, celebre personaggio dei cartoni animati, a paragonarsi indirettamente a Mosè e a tratti è parso perdere il filo; almeno secondo i media più ostili, come il filo-laburista Guardian che non ha esitato a bollarlo come "sconclusionato".

Evocando la necessità che sia il settore privato a trainare la ripresa, al di là dei massicci interventi pubblici fatti dal suo stesso governo sullo sfondo della pandemia, il primo ministro ha citato l'esempio del successo di un parco a tema dedicato appunto a Peppa Pig. "Amo Peppa Pig World, alzi la mano chi ci è stato", ha insistito rivolgendosi a una platea di uomini d'affari perplessi. Qualcuno dei presenti lo ha poi criticato apertamente per non essersi concentrato seriamente sul tema in discussione, i tanto attesi piani per il nord dell'Inghilterra. E, per di più, per aver chiesto all'uditorio se avesse mai visitato un'attrazione per ragazzi lontana centinaia di chilometri "e sei ore di macchina" dal posto in cui si trovava. (ANSA).