Sudan: inviato Onu, arresti 'inaccettabili'

(ANSA) - IL CAIRO, 25 OTT - Gli arresti di leader civili in Sudan sono "inaccettabili": lo ha dichiarato l'inviato delle Nazioni Unite in Sudan, Volker Perthes, dicendosi "molto preoccupato per le notizie di un colpo di stato". "Chiedo alle forze armate di rilasciare immediatamente i detenuti", ha aggiunto. Secondo il ministero dell'Informazione sudanese quasi tutti i civili all'interno delle autorità di transizione sono nelle mani di "militari". (ANSA).