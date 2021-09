Afghanistan: Qatar, molto delusi dai talebani

"Siamo molto delusi dagli ultimi sviluppi in Afghanistan, che costituiscono un passo indietro" nella tutela dei diritti umani. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, lanciando un appello ai talebani affinché applichino un modello di governo islamico più inclusivo. Il Qatar è stato finora un attore chiave nel nuovo Afghanistan e tra i principali mediatori con i Paesi occidentali.

Il ministro del Qatar ha parlato a Doha in una conferenza stampa con l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, che si è detto a sua volta "deluso" dalle azioni dei sedicenti studenti coranici. "Speriamo di poter riorientare il governo afghano", anche sfruttando "la forte influenza" del Qatar, ha spiegati Borrell. "Dobbiamo continuare a coinvolgerli e a chiedere di non compiere azioni del genere", ha aggiunto ancora Al-Thani, facendo riferimento tra l'altro al divieto per le ragazze di andare a scuola a partire dalla secondaria.

"Stiamo anche cercando di dimostrare ai talebani che i Paesi musulmani possono mantenere le proprie leggi e gestire le questioni delle donne. Uno degli esempi è lo Stato del Qatar, che è un Paese musulmano. Il nostro sistema è un sistema islamico" in cui "abbiamo più donne che uomini nei lavori governativi e nell'educazione superiore", ha affermato il ministro qatarino, facendo appello ai mullah a "mantenere e preservare i risultati ottenuti negli anni scorsi" in Afghanistan.