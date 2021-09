Lukashenko, sui migranti siamo alla catastrofe umanitaria

(ANSA) - MOSCA, 27 SET - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha descritto la situazione dei migranti al confine (con l'Europa, ndr) come "una catastrofe umanitaria". "Discutiamo su cosa fare ora. È sbagliato che la gente soffra.

Dunque li abbiamo vestiti, nutriti e forniti di legna da ardere e qualche tenda. Ma in inverno congeleranno. Sono persone che hanno percorso migliaia di chilometri dal sud. In breve, siamo di fronte a una catastrofe umanitaria al confine", ha detto Lukashenko durante una riunione con i capi delle forze dell'ordine, citato da Interfax, che ricorda come l'Europa abbia descritto l'immigrazione illegale dal territorio bielorusso "un'aggressione ibrida del regime bielorusso". (ANSA).