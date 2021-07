Covid: 'almeno 125.000 americani vaccinati contagiati'

(ANSA) - NEW YORK, 30 LUG - Sono almeno 125.000 gli americani vaccinati risultati positivi al Covid, e 1.400 di questi morti.

Lo riportano alcuni media americani, secondo i quali si tratta di meno dello 0,08% dei 162,4 milioni di americani completamente vaccinati da gennaio, ovvero uno su 1.300. Il dato di 125.000 contagiati fra i vaccinati comunque non ritrae un quadro completo: almeno una ventina di stati americani non riportano infatti i dati. (ANSA).