La Bielorussia sospende partecipazione a partenariato Ue

MOSCA, 28 GIU - La Bielorussia ha annunciato che sospenderà la sua partecipazione al partenariato orientale dell'Ue, inteso ad avvicinare gli europei e le ex repubbliche sovietiche, per protestare contro le sanzioni adottate nei suoi confronti. "Non possiamo adempiere ai nostri obblighi ai sensi di questo accordo nel contesto delle sanzioni e restrizioni imposte dall'Ue", ha affermato in una nota il ministero degli Esteri bielorusso, annunciando anche il richiamo del suo ambasciatore a Bruxelles per "consultazioni".