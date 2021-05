Covid: Parigi, a settembre riapre il Moulin Rouge

Il Moulin Rouge, uno dei cabaret più famosi al mondo, chiuso a causa della pandemia dal 12 marzo 2020, riaprirà i battenti il 10 settembre a Parigi, promettendo un cancan più frenetico e gioioso che mai. E non sarà il solo. Sempre a settembre riapriranno gli altri iconici cabaret parigini, come il Lido, il Crazy Horse ed il Michou.

Stamane dodici ballerini del Moulin Rouge si sono esibiti con una ruota davanti al locale per annunciare la riapertura, tra la sorpresa dei passanti. "Questa è la prima volta nella sua storia che il Moulin è stato chiuso per così tanto tempo. Oggi, i pianeti sono allineati. Siamo felici di lavorare a questa ripresa", ha detto Jean-Victor Clerico, direttore generale del cabaret, auspicando che "se tutto va bene, a settembre non ci sarà più distanza nemmeno al chiuso". Altrimenti, "se si manterrà il distanziamento tra ogni tavolo, la capienza scenderà del 50% con 450 posti al massimo".