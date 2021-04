Covid: Ecdc, in Italia nessuna regione in rosso scuro

(ANSA) - BRUXELLES, 22 APR - Non ci sono più regioni italiane colorate in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Secondo la carta che misura l'incidenza dei contagi per 100mila abitanti, il Molise (arancione) è la Regione con la situazione migliore.

Nel resto d'Europa peggiora la situazione in Francia e resta critica in Svezia, Polonia e Ungheria. (ANSA).