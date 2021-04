Macron sul tetto di Notre-Dame, 'è un lavoro immenso'

(ANSA) - PARIGI, 15 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha visitato il cantiere di Notre-Dame, in ricostruzione dopo l'incendio di due anni fa ed ha camminato - con un casco bianco, una tuta grigia e la mascherina - sulle impalcature che servono alla riparazione del tetto della cattedrale.

Il presidente, a 47 metri di altezza, ha lungamente dialogato con i responsabili del cantiere, indicando a più riprese l'enorme cratere che si è aperto sulla navata centrale dopo il crollo della guglia in fiamme, il 15 aprile 2019.

Macron ha reso omaggio all'"immenso lavoro compiuto" in questi due anni e all'"orgoglio collettivo" di vedere la cattedrale riprendere vita. La visita di Macron all'enorme sito della ricostruzione, a cui lavorano 35 imprese per mantenere l'impegno della fine dei lavori nel 2024, è la prima dopo l'incendio. Sul luogo della ricostruzione era accompagnato dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. (ANSA).