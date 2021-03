India: incendio clinica Covid Mumbai, morti 10 pazienti

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Almeno 10 pazienti sono morti la notte scorsa a causa di un incendio in una clinica di Mumbai per i malati di coronavirus: lo ha reso noto un funzionario di polizia, secondo quanto riporta la Cnn.

La clinica, denominata Sunrise Covid, si trova al primo piamo del centro commerciale Dream Mall della metropoli e ospitava un totale di circa 76 pazienti. Il sindaco di Mumbai, Kishori Pednekar, ha detto che tutti i pazienti sono stati trasferiti in un'altra struttura e che un'indagine è in corso per determinare le cause dell'incendio. (ANSA).