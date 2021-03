Vaccini, Johnson: 'Londra non crede al blocco dell'export'

Boris Johnson spegne i toni della polemica innescata dall'Ue sulla questione dell'export dei vaccini anti Covid e tende la mano, almeno a parole, a Bruxelles nel briefing a Downing Street. "Stiamo tutti combattendo la stessa battaglia in Europa e in gran parte del mondo - avverte -, serve la collaborazione internazionale. Noi continueremo a collaborare con i nostri partner europei per garantire la distribuzione dei vaccini. Nessuno di noi crede nel blocco delle esportazioni, certo non è questa la politica del nostro Paese". Del resto, conclude, "non ha senso essere immunizzati" in una sola nazione, la sicurezza è globale o non è.