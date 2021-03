Usa:Corte suprema valuterà pena morte killer maratona Boston

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 22 - La corte suprema ha annunciato che esaminerà se reintrodurre la pena di morte contro Dzhokhar Tsarnaev, l'americano di origini cecene condannato per la strage alla maratona di Boston nel 2013. I giudici hanno accettato infatti di valutare un appello dell'ex amministrazione Trump, che aveva ristabilito la pena capitale federale, sovrintendendo a 13 esecuzioni negli ultimi sei mesi. Il caso, che non verrà trattato prima del prossimo autunno, sarà un primo test per Joe Biden, che si è impegnato a mettere fine alla pena di morte federale ma finora non rivelato come e quando intende farlo. (ANSA).