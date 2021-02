L'uomo ritenuto capo dell'Isis in Germania, Abu Walaa, è stato condannato a 10 anni e mezzo di reclusione dalla Corte di appello di Celle. Si tratta di un iracheno di 37 anni, ritenuto responsabile di aver radicalizzato giovani, in Bassa Sassonia e nell'area della Ruhr, per poi inviarli a combattere per l'organizzazione terroristica.