Usa: ondata di gelo, almeno 11 morti

Almeno 11 persone sono morte nell'ondata di gelo polare che sta colpendo gran parte degli Usa, dal Texas al Maine e da costa a costa. Lo riportano i media Usa. Nel Lone Star State oltre 4 milioni di persone sono rimaste senza elettricità con temperature sotto zero. Tre persone hanno perso la vita ed altre dieci sono rimaste ferite in North Carolina a causa di un tornado. Emergenze legate al maltempo sono state dichiarate in Alabama, Oklahoma, Kansas, Mississippi e Oregon, dove più di 300 mila persone sono rimaste senza elettricità.