Governo: il governo Draghi notizia sui maggiori siti globali

Dalla Bbc a Al Jazeera, dal Guardian a Le Monde, da Le Figaro allo Spiegel fino a El Pais: la notizia del governo Draghi che si prepara a giurare fa il giro del mondo e finisce sulle home page dei principali siti europei e internazionali, dopo essere stata battuta anche dalle maggiori agenzie di stampa globali.

Almeno per il momento tutti sembrano concentrarsi sulla stretta cronaca politica, senza commenti o editoriali: "Draghi giurerà da primo ministro", titola la Bbc, "Mario Draghi accetta il posto di premier", recita Le Monde, "Draghi presenta un governo di tecnici e politici per superare la crisi italiana", campeggia su El Pais.

La notizia trova spazio anche sul principale quotidiano economico internazionale, il Financial Times, che scrive: "Mario Draghi si appresta a diventare il nuovo primo ministro".