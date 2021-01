Usa: allerta terrorismo per estremisti antigovernativi

L'amministrazione Usa ha emesso un allerta terrorismo legata alla possibile azione violenta di gruppi estremisti e antigovernativi che non accettano l'insediamento della presidenza di Joe Biden. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale non fa riferimento a minacce specifiche ma sottolinea un deterioramento del clima in tutto il Paese destinato a persistere almeno nelle prossime settimane.