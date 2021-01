Usa: Sanders usa la foto con le muffole per beneficenza

Bernie Sanders si è detto "divertito" della foto che lo ritrae seduto con le muffole al giuramento di Joe Biden, un'immagine diventata virale e fonte di ispirazione creativa sui social. Per il senatore socialista del Vermont tuttavia "è stata non solo una cosa divertente, ma anche buona".

L'ex candidato alle presidenziali ha deciso infatti di usarla su magliette e felpe da vendere nell'ambito della sua campagna, con il 100% del ricavato da destinare ad associazioni benefiche del Vermont contro la fame, come 'Meals on Wheels' che sostiene gli anziani a basso reddito. 'Bernie' si aspetta di raccogliere almeno un paio di milioni di dollari.