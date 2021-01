Migranti: Johansson, situazione a isole Canarie è gravissima

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - "La situazione nelle isole Canarie è gravissima, l'anno scorso c'è stato un incremento del mille per cento degli ingressi illegali, ecco perché la commissione europea ha fornito ulteriori finanziamenti tramite le nostre agenzie e anche tramite Frontex che è presente alle Canarie, per sostenere le autorità spagnole". Lo ha detto la commissaria europea Ylva Johansson intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sulla situazione umanitaria dei migranti e rifugiati ai confini esterni della Ue.

"E' anche importante considerare e trattare la questione delle rotte - ha aggiunto -, questa è una tra le più pericolose rotte verso l'Europa. Non sappiamo quanto siano le vittime", ma "dobbiamo collaborare con i nostri partner esterni per proteggere le vite umane e contrastare i trafficanti". (ANSA).